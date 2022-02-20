UKÜ Mezunu Avukat Berkay Özdoğu kariyer tecrübelerini geleceğin hukukçuları ile paylaştı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Merkezi tarafından “Mezuniyet Sonrası Kariyer Hayatı” konulu söyleşi düzenlendi.

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte UKÜ Hukuk Fakültesi 2015 mezunu Avukat Berkay Özdoğu, başta Hukuk bölümü olmak üzere öğrencilere mezuniyet sonrası deneyimlerini aktararak, mezun olduktan sonra iş hayatında karşılaşılması muhtemel süreçler ile ilgili bilgi verdi.

İstanbul Barosuna kayıtlı olduğunu ve uluslararası ticari firmalara hukuki danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Özdoğu, özel sektör hizmetlerinde ülke sınırlarının kısıtlayıcılık konusunda bir önemi kalmadığına dikkat çekti.

Avukat Özdoğu, öğrencilerin kendilerini sadece mezun olmaya hedeflememeleri gerektiğini belirterek, “Amacınız yüksek not ortalaması ile mezun olmak olmalı. Bu sayede özellikle yurtdışında yükseköğretim programlarında avantaj elde edebileceksiniz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında özelikle Hukuk Fakültesi’nde okuyan öğrenciler için ara dönem ve yaz stajlarının önemli olduğunu da aktaran Özdoğu, “Mezun olduğunuz zaman ilk yapacağınız iş staj başvurusudur. Hukuk büroları stajyer kabulü yaparken tecrübeli stajyerleri tercih ediyor” dedi.

Berkay Özdoğu, meslekte en kilit noktanın iş aktiviteleri, toplantılar ve iş ağı geliştirme etkinlikleri olduğunu da ekleyerek, sohbet ortamında kartvizit verilmesinin kişinin kendini tanıtmasının meslek hayatı için oldukça önemli bir detay olduğunu söyledi.

Mümkün oldukça fazla insanla tanışma tavsiyesinde bulunan Özdoğu, “Bizim işimizin yarısı insan tanımak, olabildiğince insanla tanışmayı göz ardı etmeyin” dedi.

Özdoğu, iyi bir avukat olabilmek için gelecekteki meslektaşlarına önerilerde de bulunarak, “Çok çalışmalısınız, zamanı iyi kullanmalı ve geleceğinizi iyi planlamalısınız. Tüm bunlar sizi çok iyi bir avukat yapacaktır, anında gerçekleşmeyecek fakat adım adım ilerlemenizi sağlayacak” şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğrencilerle mezuniyetleri sonrasında üniversiteleri ile bağlarını koparmama tavsiyesinde de bulunan Özdoğu, “Mezun olduğunuz üniversitenin rozetini hep göğsünüzde taşıyacaksınız” şeklinde konuştu.