GAÜ Akademisyeni Uzm. Dyt. Güneşer’den sağlık önerileri

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Öğretim Görevlisi Uzm. Diyetisyen Simge Güneşer, kış aylarında kilo almamak ve hasta olmamak adına önemli bilgiler aktardı.

Uzm. Diyetisyen Simge Güneşer, soğuk günlerde kapalı ortamlarda geçirilen saatlerin arttığını belirterek, kışın vücut ağırlığını korumak ve hastalanmamak adına sağlıklı beslenilmesi ve hareket edilmesinin bu soğuk günlerde daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Tam Buğday Ekmek Ürünlerinin Tüketilmesi Önemli

Güneşer açıklamasında, “Günlük olarak hayatımızda, sıvı tüketimine, düzenli ve kaliteli uykuya ve en az haftada 5 gün fiziksel aktiviteyi yer vererek bu döngüyü yaşam biçimi olarak benimsemeliyiz. Öncelikle kendimize ve ailemize kış sebze ve meyvelerinin tüketimini artıracak şekilde yemekler tercih etmemiz veya hazırlamamız daha yararlı olacaktır. Tüketilmesi oldukça keyifli olan bisküvi, kraker, kek, pasta vb. şeker içeriği yüksek basit karbonhidratlar yerine yoğurtlu yulaf tarifleri ve tam buğday ekmek ürünlerini tercih etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Uzun Süre Tokluk Sağlayacak Kaliteli Proteinleri Tercih Etmeliyiz”

“Mutfağımızda pişirdiğimiz yemeklerde margarin ve tereyağı yerine zeytinyağına daha çok yer vermeliyiz. Derin yağda kızartmalar yerine ise buğulama, haşlama, fırında ızgara besinler tercih edilmelidir. Beslenmemize günlük olarak mevsimine uygun taze 3 porsiyon sebze, 15-20 adet çiğ badem veya fındık veya 2 adet tam ceviz ve haftada 2-3 defa kurubaklagil (mercimek, kuru fasulye, nohut) tüketimine yer verilmelidir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, pırasa, karnabahar, maydanoz, yeşil tatlı biber gibi sebzelerin tüketimi önemsenmelidir. Uzun süre tokluk sağlayacak kaliteli proteinleri tercih etmeliyiz. Bunun yanı sıra sağlıklı bir yaşam şeklinin benimsenmesi ve sürdürülmesine adına alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmamız yararlı olacaktır.”