Masterchef yarışmacısı Şef Dilara Başaran GAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri ile birlikte

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), akademik kadrosuna yeni ve başarılı isimler katmaya devam ederken, kadroya Masterchef yarışmacısı Dilara Başaran’da dahil oldu.

GAÜ başarılı isimler ile akademik hayatına devam ediyor. Bu kapsamda ‘Masterchef Türkiye 2021’ 5. si Şef, Eğitmen ve Tarif Yazarı Dilara Başaran akademik kadrosuna katıldı. Başaran GAÜ Gastronomi Bölümü öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Şef Başaran açıklamasında, “Girne Amerikan Üniversitesi, Gastronomi Bölümü akademik kadrosuyla çalışmalarımız başlıyor. Mutfak workshoplarıyla yakında Kıbrıs’ta olacağım” şeklinde belirtti.

GAÜ’den yapılan konu ile ilgili açıklamada ise, “Akademik kadromuza katılan Masterchef Türkiye 5.si Dilara Başaran’a başarılar diliyoruz” dedi.