DAÜ 10. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında çevrim içi etkinlik düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 10’uncusu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ile devam etti. Çevrim içi olarak gerçekleşen etkinliğin konuğu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Ebru Melek Benligül oldu.

Etkinlikte; DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan, tüm Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve misafirlerden oluşan 410 katılımcı yer aldı. Dr. Benligül etkinlikte “Hemşirelik Mesleğinin Profesyonelleşme Süreci ve Kariyer Olanakları” başlıklı bir konuşma yaptı. Hemşirelik mesleğinin dünden bugüne kat ettiği gelişmelerin yanı sıra, günümüz hemşireleri için kariyer olanaklarına değinen Dr. Benligül, kendi kariyer gelişim süreci ve hedeflerine dair örnekler verdi. İlginin yoğun olduğu çevrim içi etkinlik, Dr. Benligül’ün öğrencilerden gelen soruları cevaplamasının ardından iyi niyet temennileri ile tamamlandı.