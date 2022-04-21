Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri 23 Nisan’da başlıyor

Türk Edebiyatı’nın önemli ismi Latife Tekin’den, ülkemiz gazeteci ve yazarlarına, birbirinden değerli isimlerin imza söyleşileri yanında, buram buram Kıbrıs kokan müzikleriyle Retro şarkıcıları Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günlerinde Girnelilerle buluşacak.

Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş birliğinde, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri bu hafta sonu başlıyor.

23 Nisan 2022 Cumartesi günü ülkemiz gruplarından Grup Trio Black’ın müzik dinletisi eşliğinde Ramadan Cemil Meydanı’nda açılacak kitap stantlarıyla başlayacak etkinlik, günün anlam ve önemi dolayısıyla, saat 14:00’te Ramadan Cemil Meydanı’nda kitap, şiir, öykü ve masal türlerinde yayımlamış eserleri ve öykü alanında pek çok ödülü bulunan Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun Çocuklara Masal Atölyesi ve İmza Günü ile devam edecek.

Saat 16:00’da Sanat Galerisi’nde Sami Özuslu, Halil Paşa, Tamer Öncül, Aydan Afşaroğlu ile söyleşi ve imza günü yapılacak.

23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı saat 19:00’da ise Lirik Şiir Grubu’nun Ramadan Cemil Meydanı’nda gerçekleştireceği şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

24 Nisan 2022 Pazar günü ise, ülkemizin sevilen gruplarından Retro Çalgıcıları Girne’de saat 11:00’de Ramadan Cemil Meydanı’nda sahne alıyor.

Aynı gün saat 14:00’te ise Türk edebiyatının usta kalemi, “Sevgili Arsız Ölüm”, “Berci Kristin Çöp Masalları”, “Gece Dersleri”, “Buzdan Kılıçlar” gibi kitapların yazarı Latife Tekin Sanat Galerisi’nde okurlarıyla buluşuyor.

Pazar akşamı saat 19:00’da ise Sanat Galerisi “Medyada Dönüşüm ve Hakikat”

konusunun konuşulacağı ülkemiz gazetecilerinden Ali Baturay, Cenk Mutluyakalı, Ayşemden Akın’ın katılımıyla bir forum gerçekleşecek.

ÜLKEMİZ YAYINCILARI BİR HAFTA BOYUNCA RAMADAN CEMİL MEYDANINDA OLACAK

Ülkemizden 70’nin üzerinde yazar, şair ve gazetecinin yer alacağı etkinlik programı çerçevesinde Türkiye’den Ahmet Telli, Latife Tekin, Mine Söğüt, Barış İnce, Erdal Güney ve Bora Ercan’da Girne’de okuyucularıyla buluşacağı ve 29 Nisan 2022 tarihine kadar her gün dolu dolu bir programla devam edecek Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri ile ilgili detaylı bilgi www.girnebelediyesi.com web sitesinden öğrenilebilecek.

Ülkemiz yayıncılarından Işık Kitabevi, Galeri Kültür, Khora Yayınlarının 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00’den itibaren yedi gün boyunca Ramadan Cemil Meydanında stant açacak.