GG finale rahat çıktı: 36-20

Hentbolda erkekler play – off ikinci maçında Levent’i mağlup eden GG adını finale yazdırdı. Önceki akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanan erkekler play – off ikinci karşılaşmasında rakibi Levent karşısında farklı galip gelen Gençlik Gücü adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Play-offun ilk karşılaşmada rakibini 30 – 22 mağlup eden Gençlik Gücü, Salı akşamı ise rakibini 36 – 20 mağlup ederek seride ikiyi buldu ve finale yükselen ilk takım oldu.

İlk devresini Levent karşısında 19 – 12 önde kapatan Gençlik Gücü ikinci devrede üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 36 – 20 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Gençlik Gücü’nden Özden, Levent’den ise Beytullah karşılaşmayı 7’şer golle tamamladı.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV