İzzet İzcan: Kuzey Kıbrıs’taki rejim iflas etmiştir.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrısta yaşanan siyasi krizin rejimin iflası olduğunu söyledi.

“ Ankara tarafından atanan Cumhurbaşkanı ve uzaktan kumanda bir hükümetiniz olursa, yaşanacak olan bu olur ” diyen İzzet İzcan, “ Birbirinden nefret eden, rakiplerinin ayağını kaydırmaya çalışan, bencil, halkını sevmeyen, statükocu siyasilerden faklı bir şey beklenmezdi “ dedi.

Kıbrıs Türk Toplumunun uluslar arası hukukun içine girip, kendi kendini özgürce yönetebileceği bir çözüme ihtiyaç duyduğunu belirten İzcan, 59 gün dayanabilen UBP koalisyon hükümetinin ekonomik ve siyasi kaos yarattığını belirtti.

Rejime hizmet eden siyasi oluşumların, adını mukabakat hükümeti koysalar da, ülkeye istikrar getiremeyeceğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzcan, Kuzey Kıbrısın, Türkiyenin alt yönetimi olmaktan kurtulması gerektiğini vurguladı.

Toplumu, Kıbrıs sorunu ve güven yaratıcı önlemler kapsamında yapılan önerilerden uzak tutarak, suni gündemle vakit geçirildiğini dile getiren İzcan, “ Yaşananlar, rejimin ömrünü uzatmaya dönük çabalardır “ dedi.