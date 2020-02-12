Dağyolu’nda yoğun sis var!

Lefkoşa – Girne Anayolunun, St Hilarion kavşağı ile Ciklos mevkii arasındaki mesafede oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır. Sürücülerin yavaş, dikkatli ve mevcut olması halinde sis farları açık şekilde seyahat etmeleri önleme rica olunur.