Dağyolu’nda yoğun sis var!

Girne-Değirmenlik Dağyolu’nun, Arapköy ikinci kavşağı ile zirve arasında, oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düşmüştür.
Polis bu güzergâhı kullanacak sürücüleri yavaş, dikkatli ve mevcut olması halinde sis farları açık şekilde seyahat etmeleri konusunda uyardı.
Ciklos mevkiinde sis uyarısı
Lefkoşa – Girne Anayolunun, St Hilarion kavşağı ile Ciklos mevkii arasındaki mesafede oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır. Sürücülerin yavaş, dikkatli ve mevcut olması halinde sis farları açık şekilde seyahat etmeleri önleme rica olunur.