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Erhürman: Kapalı Maraş toplantısında Cumhurbaşkanı yok

12 Şubat 2020

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce yapılan “Kapalı Maraş” toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyoruz. Tam da bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve yetki alanını ilgilendirmediği herhalde iddia edilemeyecek olan “Kapalı Maraş” konusunda, Türkiye Cumhuriyeti devlet ve hükumet yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı düzenleniyor. Toplantıda Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın konuşmaları varken Cumhurbaşkanı’nın konuşması olmadığı gibi, iktidara mensup bir milletvekili dışında siyasi partilerin de herhangi bir temsiliyeti yok. Bu durumun demokratik teamüller açısından doğru ve kabul edilebilir olmadığını anlatmak için başka söze gerek yoktur herhalde!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyoruz. Tam da bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve yetki alanını ilgilendirmediği…

Tufan Erhürman paylaştı: 12 Şubat 2020 Çarşamba

 




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