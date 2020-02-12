Dünya

NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi: Türkiye’ye destek sürecek

13 Şubat 2020

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib’deki durumdan bağımsız olarak Türkiye’ye özellikle hava savunma alanındaki desteğin sürdüğünü söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye’ye İdlib’deki askeri operasyonunda destek verme niyetinde olup olmadığı sorusuna, “NATO bugün de Türkiye’ye destek veriyor. Türkiye, NATO üyesidir ve NATO’nun Türkiye’deki varlığı sürüyor. Biz ayrıca İdlib’deki durumdan bağımsız olarak hava savunma alanında bir dizi destek tedbirleri sunuyoruz” dedi.

Stoltenberg ayrıca İdlib’deki durumdan son derece endişe duyduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmüştü.

Görüşmede, Suriye ve Irak’taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, ayrıca İdlib ile ilgili hem ABD hem de NATO’nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği belirtilmişti.




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