Dağ yolu’nda yine kaza!

Bu sabah saat 09:20 sıralarında, Nazmi Doğan (E-53), yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon araç ile Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçtiği sırada Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapmak için kavşağa yaklaşan Ali Sağır (E-60) yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarparak yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kaza sonucu şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Ayrıntılar az sonra…