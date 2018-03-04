Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Almanya’nın başkenti Berlin’de konuştu.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin aktardığına göre, gündeminde, Türkiye’nin AB üyelik süreci ile Türkiye-Hollanda ilişkileri de vardı. Türkiye’nin AB üyeliğinin, Kopehnag kriterlerinin karşılanmasına bağlı olduğunu söyleyen Rutte, “Bir takvime sabitlenilmemeli. Önemli olan, üye olmak isteyen ülkelerin kriterleri karşılamaları” dedi.

Rutte Türkiye ile Hollanda arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkinse, “Ekonomik ilişkilerimiz halen çok güçlü. Ancak ikili bazı meseleleri çözmemiz gerektiği de kesinlikle doğru” dedi.

İki ülke arasındaki gerilimin, NATO ve BM’de birlikte çalışılmasını engellemediğini sözlerine ekledi. Hollanda, 16 Nisan referandumu öncesi Türk siyasetçilerin ülkeye ziyaretlerine izin vermemiş bu karar iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Son olarak Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararı da, Ankara’nın tepkisine neden olmuştu.