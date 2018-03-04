Minik bebek annesinin hayatını kurtardı

Rusya’nın kuzeyindeki Murmansk bölgesindeki bir köyde çekilen görüntüler, Rus basınının gündemine oturdu. Videoda, bir arkadaşıyla konuşan annesinin yanında duran minik kız bir anda annesini çekiştirmeye başlıyor.

Annesi istemese de minik kızın kendisini yönlendirmesiyle önlerindeki binanın biraz uzağına gidiyor. Ve anne kızın 2 adım atmasıyla birlikte önlerindeki binadan devasa bir kar birikintisi aşağı düşüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kadın ve bebeği karlardan ucuz kurtulmuş görünüyor. Videonun sonunda ise anne, çocuğunu kucaklayarak koşarak kaçıyor. Annenin arkadaşının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.