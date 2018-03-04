İtalya sandık başına gidiyor!

Seçimlere gidilirken anketlerde yüzde 20’lık bir kitlenin kararsız olduğu görülüyor. Kararsızlar dağıtıldığında ortaya çıkan tabloda ise hiçbir parti ya da ittifakın tek başına hükümet kurmaya yetecek oy sayısına ulaşamayacağı gözüküyor.

Anketlere göre seçimlerde parti olarak en çok oyu alması beklenen 5 Yıldız Hareketi (Movimento 5 Stelle) oldu. Parti lideri Luigi di Maio 31 yaşında ve İtalya tarihinin en genç başbakanı olmaya aday. Popülist politikalar benimseyen 5 Yıldız Hareketi seçimlerde yoksullara vatandaşlık maaşı bağlanmayı vaat etti. Oluşumun lideri Di Maio seçilmesi halinde kuracağı Bakanlar Kurulu’nu seçimlere bir hafta kala Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya bir mektupla iletmesi tartışma konusu olmuştu.

Siyasi yasaklı Silvio Berlusconi’nin Haydi İtalya (Forza İtalia), ayrılıkçı, göçmen ve AB karşıtı Kuzey Ligi (Lega Nord) ile İtalya’nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia) partilerinin kurduğu sağ ittifak ise anket sonuçlarına göre en çok oyu alması beklenen oluşum. Seçim vaatlerini kaçak kabul edilen göçmenlerin geri gönderilmesi üzerine kuran ittifak partileri aynı zamanda vergi dilimlerinin kaldırma yerine sabit oranlı vergilendirmeyi öngören yeni bir sistem vadediyor. İttifakın başbakan adayı ise Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani olarak açıklandı. 2013 yılında vergi kaçırmak suçundan hüküm giyen Silvio Berlusconi’nin siyasi yasağı sürdüğü için aday olamıyor. Ancak Berlusconi, sağ ittifakın hükümet kurmaya yeterli oyu alması halinde gelecek sene siyasi yasağı bitince başbakan olmak için ülkeyi yeniden seçime götüreceğini açıklamıştı.

İktidarın büyük ortağı Demokratik Parti’nin (Partito Democratico) bazı merkez sol partileriyle birlikte kurduğu ittifak ise anketler ikinci sırada yer alıyor. 2013 genel seçimlerinin en çok oyu kazanan merkez sol ittifakı, Demokrat Parti içindeki bölünmenin ve 2016 yılında zamanın Başbakanı Matteo Renzi tarafından önerilen Anayasa Reformu Referandumun kaybedilmesinin ardından önemli ölçüde oy kaybetti.

4 Mart genel seçimlerine neo-faşist Casapound ve Forza Nuova gibi partiler de katılıyor. Gerek bu partilerin katılımı gerekse sağ ittifakın seçim kampanyalarını göçmen karşıtlığı üzerine kurması İtalya’da faşizmin yeniden dönmesi senaryolarını da gündeme getiriyor. İHA