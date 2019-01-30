Curiosity’den yeni görev öncesi selfie

NASA'n\u0131n Mars'taki arac\u0131\u00a0Curiosity, yeni g\u00f6rev \u00f6ncesi selfie (\u00f6z\u00e7ekim) payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nAmerikan Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2012'den beri 'K\u0131z\u0131l Gezegen'de g\u00f6rev alan arac\u0131\u00a0Curiosity'den\u00a0ilgin\u00e7 bir kare geldi.\r\n\r\nCuriosity, yeni ve zorlu bir g\u00f6reve \u00e7\u0131karken son bir\u00a0selfie\u00a0payla\u015ft\u0131.\u00a0Curiosity, bu payla\u015f\u0131m\u0131n ard\u0131ndan yeni g\u00f6rev b\u00f6lgesine do\u011fru ilerlemeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nCuriosity, yeni g\u00f6revi kapsam\u0131nda t\u0131rmanmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131 da\u011f yakla\u015f\u0131k 5 bin 500 metre uzunlu\u011funda.\r\n\r\nCuriosity\u00a0A\u011fustos 2012'de Mars'taki Gale\u00a0Krateri'ne\u00a0inmi\u015fti. Gezginci robot, 6 y\u0131l s\u00fcren ke\u015fif faaliyeti s\u00fcresince K\u0131z\u0131l Gezegen'in ge\u00e7mi\u015fte mikrobiyolojik canl\u0131 ya\u015fam\u0131na ev sahipli\u011fi yapm\u0131\u015f olabilece\u011fine dair \u00e7ok say\u0131da kan\u0131t toplam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin Gale Krateri i\u00e7inde milyarlarca y\u0131l \u00f6nce g\u00f6l ve akarsu sistemleri bulundu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n