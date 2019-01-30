Curiosity’den yeni görev öncesi selfie

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 2012’den beri ‘Kızıl Gezegen’de görev alan aracı Curiosity’den ilginç bir kare geldi.

Curiosity, yeni ve zorlu bir göreve çıkarken son bir selfie paylaştı. Curiosity, bu paylaşımın ardından yeni görev bölgesine doğru ilerlemeye başladı.

Curiosity, yeni görevi kapsamında tırmanmaya çalışacağı dağ yaklaşık 5 bin 500 metre uzunluğunda.

Curiosity Ağustos 2012’de Mars’taki Gale Krateri’ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen’in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

Örneğin Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.