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Curiosity’den yeni görev öncesi selfie

30 Ocak 2019

NASA’nın Mars’taki aracı Curiosity, yeni görev öncesi selfie (özçekim) paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 2012’den beri ‘Kızıl Gezegen’de görev alan aracı Curiosity’den ilginç bir kare geldi.

Curiosity, yeni ve zorlu bir göreve çıkarken son bir selfie paylaştı. Curiosity, bu paylaşımın ardından yeni görev bölgesine doğru ilerlemeye başladı.

Curiosity, yeni görevi kapsamında tırmanmaya çalışacağı dağ yaklaşık 5 bin 500 metre uzunluğunda.

Curiosity Ağustos 2012’de Mars’taki Gale Krateri’ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen’in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

Örneğin Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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