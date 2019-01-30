Ekonomi

Bankalardan 2018’de 53,5 milyar lira kâr

30 Ocak 2019

Türkiye’deki Bankaların 2018 net kârı yüzde 10 artışla 53,52 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye’de Bankacılık sektörünün 2018 performansı belli oldu.

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, sektörün 2018 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 53.52 milyar liraya yükseldi.

Sektörün kredileri yüzde 14 artışla 2.4 trilyon lira olurken, mevduatları yüzde 19 artışla 2.04 trilyon liraya yükseldi.

Sektörün aktif büyüklüğü de 3.9 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise geçen seneye göre değişmeyerek yüzde 17’de gerçekleşti. Takipteki kredi rasyosu ise yaklaşık 1 puan artışla yüzde 3.87’ye çıktı.

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