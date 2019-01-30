HAMİLELİĞİ SONLANDIRMA SÜRESİ 10 HAFTADAN 14 HAFTAYA ÇIKARILIYOR

Tasarıyla halen 10 hafta olan yasal hamilelik sonlandırma süresi 14 hafta olarak düzenlendi.

“Cinsiyete, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine yönelik nefret söylemi” konusunda da düzenlemeler içeren tasarıyla, İngiliz Sömürge İdaresi döneminde yürürlüğe giren ve birçok hükmü açısından, günümüzün modern insan hakları anlayışının gerisine düşen düzenlemeler içeren Fasıl 154 Ceza Yasası’nda çağdaş yenilikler öngörüldü. Tasarıyla, halen yürürlükte olan yasada, intihara teşebbüs eden kişilerin hafif bir suç işlediğini düzenleyen maddesi tamamen kaldırıldı. Buna gerekçe olarak zaten travma yaşayan bireyin mahkeme süreciyle travmalarının derinleştiği ve cezalandırma temelinde bir çözüm bulunamayacağı gösterildi.