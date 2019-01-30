Müşterilerini tehdit edip Bitcoin isteyen ‘Lord Voldemort’ tutuklandı

Kendisini Harry Potter’ın baş düşmanı Lord Voldemort olarak tanıtan eski bir sigorta temsilcisi, müşterilerini Bitcoin ödemesi yapmazlar ise zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle Singapur’da tutuklandı.Mahkeme tutanaklarına göre Myanmar vatandaşı olan Ye Lin Myint, randevularını kaçıran ya da sigorta poliçelerini iptal eden bazı eski müşterilerini hedef aldı.

Öte yandan Myint’in, sigorta işlemi satın alacağını beyan eden ancak daha sonra vazgeçen müşterilerin yanı sıra müşterilerinin komşularını ve potansiyel müşterilerini de aynı yöntemle tehdit ettiği belirtildi.