Girne Inner Wheel Kulübü çocukları sanatla buluşturdu.

Girne Inner Wheel Kulübü, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu için düzenlediği etkinlikte çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturdu. ClayArt Seramik Sanat Atölyesi’nde çocuklar seramik sanatçısı Fatma Özok’un misafiri oldu ve seramik çalışması yaptılar.

Çocuk yazarı Derya Atamer’in de misafir olduğu etkinlikte çocuklar Girne’de Kayıp Hazine kitabını birlikte okudular ve kitaptan esinlendikleri duygu ve düşüncelerini çamurla biçimlendirdiler. Etkinlikte çocuklara yazarı tarafından imzalanan kitaplar hediye edildi.



Girne Inner Wheel Kulübü başkanı Zehra Yüksel, “Çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz, seramik sanatçımız Fatma Özok ve çocuk yazarımız Derya Atamer’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

Atölyesinde çocukları ağırlayan seramik sanatçısı Fatma Özok “Çocukların bize ait bir hikayeyi okuyup sonrasında hayallerini çamurla şekillendirdikleri bir gün geçirdik. Kıbrıs Trük Esirgeme Kurumu çocuklarını sanatla buluşturduk, çamur gibi çocukların hayalleriyle şekillenebilen bir malzemeyle onları buluşturup hayal dünyalarını geliştirmelerini hedefledik. Hayallerini çamur vasıtasıyla elde tutulan somut bir obje haline getirdiler. Amacımız sanatı sevmeleri ve hayatlarının bir bölümünde her zaman sanatın olması.” dedi.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı Ayşe Coşar “Dünyaya diğer arkadaşları kadar şanslı gelmeyen çocuklara sizler gibi gönül dostlarımızın değerli destekleri sayesinde sabır, özveri, ve sevgiyle emek veriyoruz. Tek beklentimiz bu çocuklarımıza güzel bir gelecek umudu verebilmek.” Dedi. Coşar konuşmasına “Bu umudu verebilmek için çocuklara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, çocuğu sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek ortak hedefimiz” şeklinde devam etti. Ayşe Coşar, Fatma Özok ve Derya Atamer’e katkılarından dolayı teşekkür etti ve Girne Inner Wheel Kulübü’ne teşekkür belgesi verdi.

(Mavi Ajans)