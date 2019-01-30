Kıbrıs

Şahıs Üzerinden Hırsızlık

30 Ocak 2019

30.1.2019 tarihinde, saat 14.42 sıralarında Lefkoşa’da terminal bölgesinde faaliyet gösteren bir banka içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat YILMAZ isimli şahsın elinde tutmakta olduğu, içerisinde 31.000 TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından elinden alınarak çalınmıştır.

Bahse konu şahıs, banka dışında bekleyen başka bir erkek şahısla birlikte olay yerinden koşarak uzaklaşmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir

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