CTP: Dağlı’nın TC’ye girememesi kabul edilemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eski milletvekili, barış aktivisti Dr. Okan Dağlı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmemesinin kabul edilemez bir durum olduğunu açıkladı.

Okan Dağlı’nın Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerinde CTP’den yayımlanan bildiride, “Türkiye’nin aleyhinde faaliyetlerde bulunmak gerekçesiyle (Dağlı’nın) girişinin engellenmesi ne partimizce, ne de Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilemez. Ali Bizden, Ahmet Cavit An ve Ali Kişmir’in ardından Okan Dağlı’nın da Türkiye’ye girişinin güvenlik gerekçesi gösterilerek engellendiğini büyük bir tedirginlik içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz” denildi.

Kıbrıs’ta federal çözümü, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve uluslararası hukukun içinde yer almayı savunmak ve bunun için mücadele etmek suçsa, çözüm planına 2004’te evet diyen Kıbrıslı Türklerin (Yüzde 65’nin) de suçlu sayılması gerektiği kaydedildi.

Bizden, An ve Kişmir’in de Türkiye’ye girememesine izin verilmemesinin ardından CTP tarafından yapılan açıklamalarda, listenin neye göre hazırlandığı ve hangi isimlerin yar alındığı konusunda, araştırma yapılıp halka açıklanmasının talep edildiğini, ancak ne Cumhurbaşkanlığı, ne Başbakanlık, ne de Dışişleri Bakanlığının henüz açıklama yapmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu makamlarda bulunanlar, derhal Türkiye Cumhuriyeti makamları ile gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bu listenin neye göre hazırlandığını, listede hangi Kıbrıslı Türk yurttaşların bulunduğunu bu topluma açıklamak zorundadır” denildi.