MDP: Lavrov’un Ukrayna’daki durum için KKTC’yi örnek gösteren açıklaması ehil olmayan ellerde heder edildi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’daki durum için KKTC’yi örnek gösteren açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanı ve hükümeti sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

MDP açıklamasında, “Rusya, dolaylı olarak, KKTC’nin kuruluşunu ve varlığını haklı gördüğünü Dışişleri Bakanı’nın beyanı vasıtasıyla resmen kabul etti deyip bunu işlemek, Rusya Federasyonu’na haklılığımızı tanımasından dolayı bir teşekkür mektubu yazmak, yabancı basında mevzuu gündemde tutmak. Bunların hiçbiri yapılmadı. Çok güzel bir fırsat ehil olmayan ellerde heder edildi” denildi.

Lavrov’un kendi haklılığının müdafaasında KKTC’yi emsal göstermekle devlete müthiş bir diplomatik “orta yaptığı” hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın ortayı “taca attığı” iddia edildi.