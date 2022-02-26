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En çok yağış Esentepe deniz kenarına düştü

26 Şubat 2022
esentepe





Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışın metrekare başına 16 kilogram ile Esentepe deniz kıyısına düştüğünü belirtti.




Daire’nin bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte  kaydettiği yağış ölçümlerine göre, metrekare başına  Esentepe deniz 16, Esentepe ve Kalkanlı 7, Tatlısu 5, Beyarmudu, Mallıdağ, Çamlıbel, Yeşilırmak ve Mehmetçik 4, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy, Balıkesir, Lefkoşa, Serdarlı, Çayırova, Kırıkkale 3,
Zümrütköy, Güzelyurt, Türkeli, Çayönü, Salamis, Vadili, Selvilitepe, Gazimağusa, Alsancak, Lefke, Boğaz, Ercan, İskele, Taşpınar, Sandallar ve YDÜ’ye 2 kilogram yağış düştü.





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26 Şubat 2022


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