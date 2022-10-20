“Çocuklarda alerji ve solunum yolu hastalıklarına dikkat” 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Tıp Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç tün dünyada çocukların polikliniklere en sık öksürük şikâyeti ile başvurduklarını belirterek, sonbahar mevsimi ile birlikte özellikle beş yaş altı çocuklarda viral etkenlere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını bildirdi.

Polikliniklere başvuran çocuk olgularının yaklaşık dörtte üçünün solunum yolu hastalıklarından oluştuğunu aktaran Altunç, bu hastaların yaklaşık yüzde 40’ının zemininde alerjik duyarlılıklar söz konusu olup uygun müdahaleler yapılmadığı takdirde bu rahatsızlıkları yaşayan yaklaşık on çocuktan birisinde erişkinlik döneminde kronik hava yolu daralması ile seyreden astım hastalığının gelişebileceği bilgisini paylaştı.

Dr. Altunç açıklamasında, en iyi koşullarda bakılan çocuklarda bile özellikle kreş ve okul ortamlarında yılda en az 4-6 kez solunum yolu enfeksiyonu yaşadığını kaydetti.

Hava yolu tıkanıklığının çok farklı nedenleri bulunduğunu söyleyen Altunç, “Bunların başlıcaları ev tozu akarları, mevsime bağlı olarak havada artan polenler, parfüm, kirli hava, sigara dumanı, evde kedi, köpek ve kuş beslenmesi ve sık geçirilen viral solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Ayrıca özellikle genetik yatkınlığı olan ailelerin çocukları ve prematüre bebeklerde bu risk daha da yüksektir” dedi.

Dr. Altunç, toplumda çok yaygın olarak görülen ev toz akarı alerjisi etkenlerinin giysiler, perdeler, yastık, çarşaf, yorgan kılıflarında ve halıda bulunabildiğini de anımsatarak, bu alerjenlerin kişilerin deri atıkları ile yaşayan, gözle görünemeyecek kadar küçük canlılar olduğunu dile getirdi.

Hastalığı ağır ve uzun geçiren, belli mevsimlerde sağlıklı iken, egzersiz ve alerjen maruziyetiyle solunum sıkıntısı yaşayan çocukların ayrıca çocuk alerji uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini de söyleyen Altunç, bu çocukların alerjen maruziyetinin olabildiğince azaltılmasının önemine işaret etti.

Altunç, son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar hakkında da bilgi vererek, geçtiğimiz yıla kadar, Covid-19 pandemisiyle birlikte, evlerde yaşanan zorunlu izolasyonun akar maruziyeti ve ev içi bilinen alerjen maruziyetini arttırdığını ancak çocukların alerjik öksürük sıklığında belirgin bir artış olmadığını tam tersine izolasyona bağlı azalan bulaşıcı hastalıklar nedeniyle solunum yolu hastalıklarında genel bir azalma olduğunu kaydetti.

Bu trendin bu yıl ise diğer virüsler lehine döndüğüne dikkat çeken Altunç, başlıca RSV, Rhinovirüs, Parainfluenza ve İnfluenza olmak üzere pek çok virüs enfeksiyonunun özellikle kreş, okul ve iş yerlerinde salgınlar halinde etkisinin hissettirdiğini aktardı.

Dr. Altunç çocukların alerjenler ile temaslarının azaltılması, kreş gibi toplu aktiviteler yapılan ortamlarda koruyucu önlemlerin alınması, sigaradan uzak durulması yanı sıra grip aşılarının yapılmasının aileleri ve çocukları solunum yolu hastalıklarından korumak için yapılması gereken önemli adımlar olduğunu anımsattı.