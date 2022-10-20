Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi TÜK bütçesini görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın ele aldı ve genel görüşmesini yaptı.

Komite, bugün saat 10:00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan TÜK bütçesi üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, TÜK Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Beyatlı, TÜK Mali İşler Müdürü Mehmet Savaş Arkut, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun ile Maliye Bakanlığı temsilcisi Mehmet Cabacaba katılarak görüşlerini anlattı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Erkut Şahali katıldı.