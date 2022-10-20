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İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

20 Ekim 2022
Liz Truss istifa etti






İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti. Truss istifa kararını Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.




Liz Truss 5 Eylül’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçilmiş, 6 Eylül’de de başbakan olarak atanmıştı.



Özellikle hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalar sarsılmış, sterlin değer kaybetmiş, giderek artan sayıda Muhafazakar Parti milletvekili Truss’a istifa çağrısı yapmıştı.

Truss Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’i görevden alarak yerine Jeremy Hunt’ı getirmişti.



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20 Ekim 2022






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