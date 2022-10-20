LAÜ Akademisyeni Perçinci’den sonbahar ve kış aylarında beslenme önerileri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, sonbahar ve kış aylarında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, önerilerde bulundu.

“Bir çoğumuz kış mevsiminde kapalı havalardan sıkılır ve mutsuz oluruz. Bu sonbahar ve kışa özgü olan mevsimsel bir ruh hali bozukluğu(depresyon)dur. Bunun nedeni güneş ışıklarının azalmasıyla birlikte beyin kimyamızda ve bazı hormonlarımızdaki değişikliklerdir. Bu değişiklikler nedeniyle kış aylarında farkında olmadan kendimizi dinlenmeye çeker ve daha fazla beslenebiliriz” diyen Perçinci, genelde tüketilmek istenen besinlerin şekerli, unlu, karbonhidrat değeri yüksek, kalorili besinler olarak kendini gösterdiğini belirtti. Perçinci, “Böylece bu aylarda kilo alma daha fazla görülen bir durum halini alır. Buna rağmen kış aylarında kilo alma kişiden kişiye değişebilir ve herkes bu kilo alımını yaşamayabilir. Yapılan çalışmalar kış aylarında ortalama 3-8 kilo alınabileceğini ortaya koymaktadır” dedi.

“Sonbahar ve kış aylarında bedenimizde olan tüm değişiklikler fiziksel aktivitemizi azaltır, besin tüketimimizi artırır ve nihayetinde birçoğumuz bu riskli dönemde fark etmeden bir kaç kilo almış oluruz. Bunun dışında bu dönemde grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok hastalık da kendini göstermeye başlar. Bu durumda sağlıklı bir sonbahar ve kış geçirmek için vücudun bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirmek gerekir. Güçlü bir savunma mekanizması oluşturmanın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür” diyen Perçinci, bağışıklık sisteminde vitamin ve minerallerin öneminin büyük olduğunu ifade etti .

Sonbahar ve kış aylarında dikkat edilmesi gereken öneriler: