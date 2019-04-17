Cinayet davasında karar 3 Mayıs’ta

Doğancı’da eşi Nigar Erhalk’ı av tüfeğiyle vurarak öldürmekle yargılanan ve cinayet suçlamasını kabul eden İbrahim Erhalk, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Kamalı Haber
Davada Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol, önceki celselerde olguları aktarmaştı. Dünkü celsede sanığın avukatı Mustafa Asena, hitabını yaptı. Başkan Fadıl Aksun, davayı karar için 3 Mayıs’a erteledi.
Olay nasıl olmuştu? Doğancı’da 26 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen cinayette, aralarında çıkan tartışma sonucu, 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk, eşi İbrahim Tevfik Erhalk tarafından, av tüfeğiyle göğsünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kavga anında Nigar Erhalk da eşine bıçak ve demir boruyla zarar vermek istemişti. Cinayete kurban giden Nigar Tevfik Erhalk, eşi İbrahim Tevfik Erhalk’tan boşanmak istiyordu. Doğancı’ya tatil maksadıyla gelen çift, İngiltere’de yaşam sürüyordu.