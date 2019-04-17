CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almak üzere İstanbul İl Seçim Kurulu’na çağrıldığı bildirildi.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor.İstanbul İl Seçim Kurulu’nun mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu’nu Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na çağırdığı bildirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mazbatamızı alıyoruz” ifadelerini kullandı.İmamoğlu’nun saat 16.30’da mazbatasını alması bekleniyor.