Mazbata haberleri dövizde düşüşü hızlandırdı

Dün 5.82 ile 3 haftanın zirvesine yükselen, akşam saatlerinde ise 5.76’lara düşen kur yeni güne 5.72 civarında yatay seyirle başladı. Kur daha sonra düşüşe geçerek 5.72’nin altına geriledi.

Kur, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alacağı haberlerinin ardından düşüşünü hızlandırdı ve 5.71’e kadar çekildi. Euro/TL 6.56’dan 6.48’e, sepet kur 6.16’dan 6.13’e geriledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi %1’in üzerinde primli seyrediyor.

Gün içinde en yüksek 5.7966 lirayı gören dolar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mazbatası teslimi haberleri sonrasında 5.71 liraya kadar geriledi.

İBB mazbatası teslimi haberleri öncesinde;

– 5.7966 liraya kadar yükselen dolar, 5.71 liraya kadar,

– 6.5659 liraya kadar yükselen euro 6.48 liraya kadar ve

– 7.8559 liraya kadar yükselen sterlin 7.48 liraya kadar geriledi.