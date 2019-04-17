İstanbul’da devir teslim töreni 18.00’da

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alıyor.

AK Parti’nin, YSK’ya yapılan olağanüstü itiraz süreci tamamlanmadan mazbatanın verilmemesi talebi reddedildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu’nu Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na çağırdı.

Twitter hesabından “Mazbatamızı alıyoruz” paylaşımı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki partililer Çağlayan’a geldi. İmamoğlu’nun önümüzdeki dakikalarda Çağlayan’a gelerek mazbatasını alacak.

DEVİR-TESLİM 18.00’DE

İmamoğlu mazbatasını almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçerek görevi Mevlüt Uysal’dan devralacak. Devir teslim töreninin saat 18.00’de yapılması bekleniyor.

OY FARKI: 13 BİN 729

İstanbul’da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçları da belli oldu.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım’ın ise 4 milyon 156 bin 036 oy aldı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşti.

AK PARTİ’NİN TALEBİNE RET

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK’ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu’na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe’deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar öğle saatlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu’na gönderildi. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından İl Seçim Kurulu’ndan karar çıktı. AK Parti’nin talebi reddedildi.