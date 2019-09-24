Köşe Yazarları

Çift yönlü gammazcılar ve sinenler!

24 Eylül 2019
cenk diler
Cenk Diler

“Yapmayacağım” dediği tüm şeyleri yapan, “yapacağım” diye söz verdiği hiçbir şeyi yapmayan bir siyasetçiye kim, neden güvensin?

Elbette güvenmesin. Gizli ajandayı bozsun. Gerçek yüzleri ortaya çıkarsın. Halkın aldatılmasına asla izin vermesin.

Herkesin el birliği ile bu görevleri yapması lazımdır.

“Çift taraflı gammazcılar” sözü sanırım ilk defa 2012 yılında siyasi literatürümüze girdi.

Bu kulaklar, o ağızdan, bu sözü çok defalar duydu ama kanıt isterseniz, internette bu sözcükleri kullanarak arama yapabilirsiniz. Karşınıza: “Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bir araya geldiğimizde sorunları anlatmazsak ve siyasi parti içindeki dengeleri ve seçilme sorununu öne çıkarırsak, ya da gidip de Kıbrıs Türkü’nü şikayet edersek, bu çift yönlü gammazlamadır.” sözlerini sarf eden, eskimeye yüz tutmuş, sürekli irtifa kaybeden, “yeni siyasetçi(!)” ile karşılaşabilirsiniz.

Bu sözleri söylediğini unutmuş olabilir mi? Sanmam!

Akıl tutulmasına uğramış olabilir mi? Bilemem!

“Salla gitsin” kuralına mı uymuştu? Olabilir!

Bu gibilerin “fikir babaları” da, Ankara’ya her gidişinde, koltuğunun altında Avrupa (Afrika) Gazetesini da götürür ve “Bakın ben gidersem bunlar gelir haaa! dermiş.

Türkiye ile “stratejik ortaklık” ve “nitelikli ilişkiler” diye her attığında mangalda kül bırakmayan bu siyasetçi, şimdilerde “al gülüm-ver gülüm” ilişkisi ile gününü gün etmekte ve geleceğini kurgulamaktadır.

Nasıl değişiyor insan! Nereye gidiyor insanlık? Bütün bunlar ne uğruna? Uğruna dünyaları alsan, değer mi?

Koltuk uğruna bu kadar mı değişilir?

“Dün dündür bugün bugündür” Hükümetinin başı, halkını, insanını, seçilmiş liderini gammazlıyor ama yardımcısı, yukarıda alıntıladığım sözlerin sahibi, sus pus!

Ersin Tatar’ın, Hürriyet Gazetesine verdiği bir demecinde: “Bizimkiler evde oturup iş bekliyor. Evlere temizliğe giden kadınlar Türkiye’den geliyor.” demesi, bu efendinin fenasına gitmiş ve karne hazırlayıp yayınlamıştı.

Bu da bir gammazdı. Şimdi yapılan da bir gammaz.

Dün tepki koyan bugün koymuyorsa, değişenin ne olduğu hususunda, oy isteyip de aldığı seçmenini de bilgilendirmek zorundadır.

Boşuna beklemeyin!

O söylenenler dün idi. Şimdi ise bugündür.

Gammazcılık da kötü huy, sinicilik de!

Suçu işleyen de göz yuman, saklayan da en az onun kadar suçludur.

Bu halkı “balık hafızalı” görme yanılgısına erken düştünüz. Kötü yönetime erken alıştınız.

Siyasetten gidişiniz de erken olacak!

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