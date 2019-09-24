AmerikaDünyaTürkiye

Türkiye ile ABD’nin 2. ortak kara devriyesi başladı

24 Eylül 2019

Türkiye ile ABD arasındaki ‘güvenli bölge’ anlaşması gereği TSK ile ABD ortaklığında yürütülen 2. ortak kara devriyesi başladı.

Türkiye ile ABD arasında imzalanan ‘güvenli bölge’ anlaşması gereği, Suriye’de Türk ve ABD zırhlı araçlarının 2. kez ortak kara devriyesi yapmak üzere Tel Abyad’ın güneydoğu bölgesine doğru hareket ettikleri öğrenildi.

Ortak kara devriyesinin ilki 8 Eylül tarihinde yapılmıştı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Müslüman olan astronot uzayda nasıl ibadet edecek?

24 Eylül 2019

Greta Thunberg: Boş sözlerle gençliğimi çaldınız

24 Eylül 2019

5 AB ülkesi göçmenlerin dağıtımı konusunda anlaşmaya vardı

23 Eylül 2019

‘Burası Mars değil’: Endonezya’da gökyüzü kırmızıya döndü

23 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı