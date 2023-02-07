Çavuşoğlu: Bugün daha iyi, araçlar buraya ulaşmaya başladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin de bulunduğu Adıyaman’daki İsias Hotel’de gece boyunca yapılan çalışmalarda Kıbrıs kafilesinden olmayan 10 cansız bedene ulaşıldığını ve çalışmaların hızlanarak devam ettiğini açıkladı.

BRT’ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’da çok can kaybı olacağına dair gözlemini paylaşarak, hava koşulları nedeniyle de sıkıntılar yaşandığını aktardı.

Kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu ve Sivil Savunmaya ait dinleme cihazları ile araç ve gereçlerin gece bölgeye ulaşamadığını anlatan Çavuşoğlu, “Bugün daha iyi, araçlar ulaşmaya başladı” dedi.

İsias Otel’de çok hassas bir çalışma yapıldığını belirten Çavuşoğlu, “Yavaş yavaş molozlar çekiliyor, insanları koruyabilmek adına çok yavaş yapılıyor. Çok hassas bir çalışma yapılıyor ki kaç tane çocuğumuzu kurtarabilirsek kurtaralım” diye konuştu.

Çavuşoğlu, dün geceyi battaniyelerle enkaz başında geçirdiklerini de kaydetti.