Murat Kurum: Deprem doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiş, illerin birbirine yakın olması yollardaki sıkışıklık ve örneğin komşu ilinizden yardım alamama durumu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yaşadığımız süreç son bir asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Bu felaket karşısında depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da an be an AFAD Başkanlığından süreci takibi, illerimizdeki Bakanlarımız, valilerimizin, AFAD’ımızın koordinasyonunda ilk andan itibaren takip ediyoruz.

Bu deprem nüfus itibarıyla baktığınızda doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. İlk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu, ardından ikinci depremle birlikte yorulan ve hafif hasar alan binalar da maalesef yıkılma durumunda kaldı. Şu an deprem bölgesinde süreci 24 esası ile oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde takip ediyoruz.

Gaziantep’te 581 yıkık bina var

Gaziantep özelinde baktığımızda 581 yıkık binamız var. Depremde can kaybımız 468’e ulaştı. 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var. Enkazlardan onları kurtardık. Gaziantep merkez ve yakın illerimizdeki hastanelerimizde tedavi altındalar. İlk andan itibaren yüzlerce ambulansımız, ekiplerimiz bir fiil sahra çadırlarında, hastanelerde vatandaşımıza tedavi imkanı sunma gayreti ile çalışıyorlar.

72 saat kıymetli, daha önceki depremlerde 100’üncü saatlerde bile vatandaşlarımıza ulaşmıştık. Vatandaşlarımızı enkaz altından sağ salim çıkarma gayretini veriyoruz.

Otoyolda kısmen meydana gelen çökmeler sebebiyle ulaşımımızı D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması hem de vatandaşlarımızın bu yoldan tahliye işlemini gerçekleştirmiş olduk. Buradan çağrımız mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 kara yolunda mümkün olduğu sürece trafiğe çıkmaması zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz.

“Yolun açılması ile birlikte bölgeye yardım sürecini de hızlandırmış olacağız”

Adana-Gaziantep otoyolundaki hasarlarımızı 24 saattir yoğun bir şekilde sürdürdük. Yarım saat sonra açımını gerçekleştireceğiz. Bu yolun açılması ile birlikte bölgeye yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Bu sayede bu bölgedeki tüm afet çalışmalarıı hızlandırmış olacağız.

“Mobil baz istasyonlarının bölgeye sevkini yaptık”

Dün deprem sebebiyle iletişim ile ilgili problemler vardı. Baz istasyonlarının depremden hasar görmesi ve elektrik hatlarındaki hasarlar nedeniyle problemler yaşıyorduk. Mobil baz istasyonlarının bölgeye sevkini yaptık. İnşallah 2 saat içerisinde de buradaki iletişim sorununu sağlamış olacağız.

“Vatadaşlarımıza 13 bin 500 battaniye, 5 bin 692 yatak, 4 bin çadırımız ulaştırıldı”

Vatandaşımıza şu anada kadar AFAD koordinasyonunda gerek barınma gerek yeme içme hizmetlerini eksiksiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgemizde vatadaşlarımıza 13 bin 500 battaniye, 5 bin 692 yatak, 4 bin çadırımız ulaştırıldı. Hem Islahiye’de hem de Nurdağı’nda hem de merkezde çadır kurulumları başladı.

Binaların hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Hasar tespit çalışması çok önemli. 6 bin 120 personelimizle yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri ile vatandaşlarımızın yanındayız. Yine hasar tespit çalışmalarını bütün illerimizde 10 ilimizde başlattık dün itibarıyla ve depremin yoğun yaşandığı Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay illeri başta olmak üzere 10 ilimizde ekiplerimiz bir fiil binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar.

“Hasarlı evlerden vatandaşlarımız kesinlikle uzak durmalıdır”

Artçı depremler devam ediyor. Gaziantep özelinde 200’ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Hasarlı evlerden vatandaşlarımız kesinlikle uzak durmalıdır. Geçici barınma alanlarında vatandaşımızın barınma ve beslenme ihtiyacını giderecek çalışmaları sürdürüyoruz. Trafiğe mümkün olduğunca vatandaşımızın çıkmaması, arama kurtarma faaliyetlerini hızlı verebilmemiz adına gereksiz trafik yükünden kaçınılmasını önemle rica ediyoruz.

Resmi kurumlarımız, AFAD ve ilçelerimizde koordinasyon merkezlerimiz dışında hiç bir habere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Yetkililerden gelen uyarılar ki, burada yine AFAD ile Gaziantep özelinde uyarı mesajları atıyoruz, bu mesajlara uyulması noktasını yine altını önemle çiziyoruz.