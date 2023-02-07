Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gaziantep’te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

Gaziantep’te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu kurtarıldı.

Gaziantep’te Fatih Sultan Mahallesi’ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı’nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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