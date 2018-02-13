Canlı müzik ve sohbet bir arada

Kısa bir süre önce Lefkoşa içinde hizmete açılan 41 House İpek Amber ve Bikem Tunar ikilisinin canlı müzik keyfiyle sohbete doydu.

Son zamanlarda gece hayatı iyice canlanan Lefkoşa içi yepyeni bir mekana daha kucak açtı. Açılışını kısa bir süre önce yapan 41 House akustik geceleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Mekanın geçtiğimiz hafta sonu sahnesine hayat katan İpek Amber ve Bikem Tunar ikilisi keyif dolu repertuarlarıyla sohbet keyfine ayrı bir keyif kattı.

Masalarda haftanın stresini üzerlerinden atanlar arasında ülkemizin sevilen solistlerinden Nafiz Dölek de dikkat çekti. Sanatçı dostlarını dinlemeye giden Dölek bu kez eğlene taraftaydı.

Fotoğraflar Fuat Şanlıer