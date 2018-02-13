Survivor Birsen DAÜ mezunu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018’in ünlüler takımı kadar gönüllüler takımı da epey ses getirdi.

Gönüllüler takımında yarışan milli atlet Birsen Bekgöz üniversite eğitimini ülkemizde okumuş olmasıyla dikkatlerimizi üzerine çekti. Milli atlet olan yarışmacı Birsen Bekgöz üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görerek mezun oldu. 2018 Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Birsen fiziği ve bacak kaslarıyla ilgi odağı oluyor.

Genç yarışmacı Birsen Bekgöz 1980 yılında Berlin’de dünyaya geldi. Boyu 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya da kazandı.