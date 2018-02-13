BTM’de zirve Mesarya ve Karşıyaka’nın

2017-2018 Futbol Sezonu BTM 1. Ligi gruplarında 5. hafta tamamlandı.

Okan KARADEMİR/Havadis

2 ayrı grupta oynanan ligde 5. hafta sonunda Kırmızı Grup’ta Mesarya ve Geçitkale 13’er puanla zirveye ortak olurken Beyaz Grupta ise Karşıyaka 5’te 5 galibiyetle kayıpsız tek takım olarak liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta Mesarya ve Geçitkale’nin zirve kapışması

10 takımlı BTM 1. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında oynanan 5 maçta fileler toplam 20 kez sarsıldı.

2 takımın kendi sahasında galip geldiği haftada 3 takım da deplasmanda 3 puana uzandı.

Mesarya evinde Dörtyol’u 5-0 yenerek 13 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Geçitkale ise deplasmanda Serdarlı’yı 2-1 mağlup ederek lider ile aynı puana sahip olurken averajla ikinci sırada yer aldı.

hafta sonunda ilk 3 sırada bulunan ekipler Mesarya, Geçitkale ve Vadili henüz mağlubiyet yüzü görmezken son sırada yer alan Tatlısu Seracıların ise galibiyeti yok.

Beyaz Grup’ta Karşıyaka durdurulamıyor

8 takımlı BTM 1. Lig Beyaz Grup 5. haftasında ise oynanan 4 maçta toplam 14 gol kaydedildi.

3 takımın deplasmanda kazandığı haftada sadece 1 takım evinde galip gelebildi.

Karşıyaka konuk olduğu Ortaköy’ü 2-0 mağlup etti ve ligde 5’te 5 yaptı. Karşıyaka her iki grupta da kayıpsız tek takım olarak zirvede yer alıyor.

Denizli ise deplasmanda Aydınköy karşısında 4-1 kazandı ve 10 puanla lider Karşıyaka’nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Son sırada bulunan Aydınköy henüz puanla tanışamadı.

GOL KRALLIĞI

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Futbolcu Takımı Gol Sayısı

1.Hikmet Çelikel Mesarya 9

2.Serdar Özer Vadili 6

3.Ogün Dursun Mesarya 5

3.Rifat Hacıarifoğlu Serdarlı 5

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Futbolcu Takımı Gol Sayısı

1.Yasin Kansu Karşıyaka 8

2.Hüseyin Küsbeci Denizli 6

3.Berk Göksoylu Ortaköy 5

4.E. Şahin Kendirci Düzkaya 4

HAFTA SONUÇLARI

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Gaziköy-Vadili: 0-4

Serdarlı-Geçitkale: 1-2

Seracılar-Dipkarpaz: 0-2

Yıldırım-Kumyalı: 5-1

Mesarya-Dörtyol: 5-0

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ortaköy-Karşıyaka: 0-2

Düzkaya-Karaoğlanoğlu: 4-0

Yılmazköy-Tatlısu: 2-1

Aydınköy-Denizli: 1-4

HAFTA PROGRAMI

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

18 Şubat Pazar

Vadili-Yıldırım

Dörtyol-T. Seracılar

Geçitkale-Gaziköy

Dipkarpaz-Serdarlı

Kumyalı-Mesarya

BTM 1. Lig Beyaz Grup

18 Şubat Pazar

Tatlısu-Denizli

Ortaköy-Aydınköy

Karaoğlanoğlu-Yılmazköy

Karşıyaka-Düzkaya

BTM 1. Lig Kırmızı Grup Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Mesarya 5 4 1 0 23 2 21 13

2.Geçitkale 5 4 1 0 13 4 9 13

3.Vadili 5 2 3 0 10 5 5 9

4.Gaziköy 5 2 2 1 4 5 -1 8

5.Dörtyol 5 2 0 3 5 13 -8 6

6.Serdarlı 5 1 2 2 9 10 -1 5

7.Yıldırım 5 1 2 2 7 11 -4 5

8.Dipkarpaz 5 1 1 3 6 7 -1 4

9.Kumyalı 5 1 1 3 4 11 -7 4

10.T. Seracılar 5 0 1 4 1 14 -13 1

BTM 1. Lig Beyaz Grup Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Karşıyaka 5 5 0 0 20 2 18 15

2.Denizli 5 3 1 1 9 7 2 10

3.Ortaköy 5 3 0 2 13 6 7 9

4.Düzkaya 5 3 0 2 12 8 4 9

5.Yılmazköy 5 2 1 2 6 7 -1 7

6.Tatlısu 5 1 1 3 7 13 -6 4

7.Karaoğlanoğlu 5 1 1 3 5 17 -12 4

8.Aydınköy 5 0 0 5 4 16 -12 0