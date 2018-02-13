İkinci Elde Modanın Adresi: Modacruz!

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük markalarının ürünlerini uygun fiyatlar karşılığında satın almak ister misiniz? Bu soruya “Kim istemez ki?” diye cevap verdiğinizi duyar gibiyiz!

Son dönemde yükselen dolar kuru nedeniyle ülkemizde satışı gerçekleştirilen ithal moda ürünlerin fiyatı giderek artıyor. Hal böyle olunca kaliteli ve şık giyinmek isteyenler her zamankinden daha fazla para ödemek zorunda kalabiliyor. Oysa ikinci el kıyafet ve ayakkabı satın alarak bu durumu lehinize çevirebilmeniz mümkün. Nasıl mı? Tabii ki Modacruz.com ile!

Modacruz ile kullanılmayan eşyaları paraya dönüştürün!

Ülkemizde giderek yayılan ve insanlar tarafından da rağbet görmeye başlayan Modacruz’u bir tür sosyal girişim olarak görebilmek mümkün aslında. İnsanların kullanmadıkları eşyaları satarak para kazanmasını, bunu yaparken sosyalleşmesini ve yeni ürün satın almaktansa var olanı kullanarak geri dönüşüme katkıda bulunmasını sağlayan Modacruz, dileyen herkesin kurallara uygun şekilde ilan verebilmenize de imkân tanıyor. Eğer siz de evinizde kullanmadığınız elbise, kıyafet veya ayakkabı varsa hemen bugün Modacruz üzerinden satışa çıkarabilirsiniz.

Bunu yapmak için dilerseniz modacruz.com adresini ziyaret ederek üye kaydınızı gerçekleştirebilir, isterseniz de mobil uygulamasını indirerek telefonunuz üzerinden ilan oluşturabilirsiniz. Hem iOS, hem de Android cihazlar için Modacruz uygulaması ücretsiz olarak mağazalarda yayınlanmış durumdadır.

En lüks markalar Modacruz’da satışta!

Tommy Hilfiger’den Chanel’e, Calvin Klein’den Burberry ve Michael Kors’a… Aklınıza gelen hangi lüks marka varsa, bu markanın ürünleri Modacruz’da listeleniyor olabilir. Çeşitli sebeplerden dolayı kullanılmayan ve paraya dönüştürülmek istenen ikinci el temiz, bakımlı ve deforme olmamış ürünleri Modacruz’un güvenli ödeme altyapısını kullanarak satın alabilmeniz mümkün.

Üstelik diğer çoğu benzer platformun aksine Modacruz’un komisyon oranları çok düşük. Buna ek olarak taksitle alışveriş de yapabiliyorsunuz. Peşin para ödemektense kredi kartına vade farkı olmadan taksitle ürün satın almanın keyfini yaşamak için siz de hemen Modacruz’a üye olabilirsiniz!

Kozmetik ve takı ürünleri de listeleniyor

Kadınların büyük ilgi gösterdiği Koton ve Zara gibi markaların yanı sıra birçok takı ve kozmetik üreticisinin modelleri de Modacruz’da satışta çıkmış bulunuyor. Trend bot ve çizmelerden tutun, lüks marka çantalara ve parfüm çeşitlerine kadar modaya ayak uydurmanızı sağlayacak çeşitli ürünler Modacruz’da sizleri bekliyor.

Satın almak istediğiniz herhangi bir ürünü sepete ekledikten sonra Modacruz’un 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 10 TL indirimden faydalanabilir, alışverişi tamamlamadan önce de satıcıdan indirim yapmasını talep edebilirsiniz.

Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa ürünün hemen altına yorum yapabilir, satıcıdan merak ettiklerinizi cevaplamasını talep edebilirsiniz. Beğendiğiniz ilanları favoriye almak, WhatsApp ve Facebook’tan arkadaşlarınıza gönderip onların fikirlerine başvurmak gibi seçenekler de elinizin altındadır. Bu esnada Modacruz yöneticileri herhangi bir sorun yaşamamanız için alışveriş sürecinde yanınızda olmaya devam edecektir.