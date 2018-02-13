Coşku dorukta yaşandı

Lefkoşa içinin uğrak eğlence durağı Barricade Bar’da sahne alan Ahmet Evan ve Grup Rast mekanın zirvesine kurulan sahnede konuklara coşku dolu iki gece yaşattı.

Sömestr tatilinde apayrı bir coşkuya sahne olan Lefkoşa içindeki mekanlar geçtiğimiz hafta sonu tıklım tıklımdı. Bölgenin canlı müzik duraklarından Barricade Bar’da iki gece üst üste unutulmaz bir eğlence yaşandı.

Mekanın zirvedeki sahnesine geçtiğimiz cuma gecesi taht kuran Ahmet Evan orkestrası eşliğinde konuklarla hep bir ağızdan şarkılar seslendirdi. Aynı sahnede geçtiğimiz cumartesi gecesi ise Grup Rast performans sergileyerek hafta sonu coşkusunun ikiye katlanmasını sağladı.

Büyük bir katılımın olduğu her iki gecede de konukların keyfine diyecek yoktu. Capcanlı programlarla hayat dolu bir sömestr tatili geçiren gençler ve bu coşkudan geri kalmayan eğlence severler mekanda renkli görüntüler oluşturdu.