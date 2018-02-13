Arabacıoğlu’ndan doktorlar için dikkat çeken açıklama

Sağlık Eski Bakanlarından Dr. Mustafa Arabacıoğlu hastalarda teşhisi koyup tedaviyi uygulayanın o alandaki uzman doktorlar olduğunu, müdahaleye de onların karar verip uyguladığını anestezi uzmanının sadece hastayı müdahale yapılabilmesi için uyuttuğunu söyledi.

Sağlık Eski Bakanı Arabacıoğlu, “Müdahale gerektiren bir durumda endikasyonu koyan genel cerrahtır. Anestezi uzmanı sadece sizi uyutur. Görev tanımı olarak da anestezistin görevi bayıltmadır, yoksa bir ameliyat endikasyonu koyan bir cerrahtır. Ameliyata karar veren de uzman doktorlardır” dedi.

Mustafa Arabacıoğlu bir süre önce yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında geçirdiği ameliyat sırasında yaşadıklarını HK Ajans’a anlattı. Arabacıoğlu, her doktorun olduğu gibi anestezi uzmanı doktorların görev ve sorumluluklarının belli olduğunun altını çizdi ve doktorların belirlenen görev ve sorumlukları dışında sorumlu tutulamamayacaklarını vurguladı.

İşte Arabacıoğlu’na sorulan sorular ve yanıtları:

SORU: Ameliyat sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?

ARABACIOĞLU: Cumhuriyet Meclisi’nin açıldığı gündü.Bir ağrı hissettim karnımda. Gece de bayağı rahatsız oldum ve acil servise gittim. Tabii acil servise gittiğim zaman hekim olmamdan dolayı ne olabileceğini tahmin ettiğim için kendimde gerekli olan tetkikleri yaptırdım. Sonuçların kör bağırsağa uyumlu olmasından dolayı nöbetçi cerrah geldi. Sonuçları gördü ve “ Sabaha kadar sizi gözlem altına alalım ve ona göre ne yapacağımıza karar verelim” dedi. Sabah da gelip baktılar ve “ameliyathaneye geleceksiniz” dediler. Bir anda rüya gibi oldu herşey.Bu arada kardiyolog arkadaş gelip kontrol etti herhangi bir sorun var mı diye. Bir sıkıntı olmadığı görülünce de ameliyathaneye götürüldüm. Orada da bir anestezist arkadaş geldi. Metin veya Burak’tı adı pek hatırlamıyorum. Ama ilk defa gördüğüm birisi idi.O beni tanıyormuş tabii ki önceden. Herhangi bir ilaca karşı alerjim olup olmadığını, ciddi bir hastalık geçirip geçirmediğimi sordu. “Yok” dedim. Beni içeriye aldılar ve uyuttular. Bir de yüzüme tokat vurup uyandırdı, “Hade de tamamsın, çıkarıyoruz seni” dedi. Benim yaşadığım bu ameliyat serüvenim ile ilgili.Tabii ben ondan sonra ne anestezisti gördüm, ne başka birini. Dediğim gibi, anestezistle benim bir tek bağlantım ameliyathaneye girdiğim zaman ameliyat öncesi beni gördü, bir de ameliyathaneden çıktığım zaman yüzüme tokat vurduğunu ve uyandığımı hatırlarım. Hastanede beni ameliyata hazırlayan, tedavime karar veren Cerrah Dr. Burak idi. Endikasyonu koyan genel cerrahtır. Anestezi uzmanı sadece beni uyuttu.

Görev tanımı olarak da anestezistin görevi bayıltmadır, yoksa bir ameliyat endikasyonu koyan bir cerrahtır. Ameliyata karar veren de uzman doktorlardır. Üroloj, kadın doğumcu, jinekolog, kulak burun boğazcı, beyin cerrahı karar verir ameliyata. Buna karar veren anestezist değildir. Cerrahı operatör branşındaki doktorlardır kısacası bu kararı veren. Onu belirteyim.

SORU: Ülkede az sayıda anestezist oldu söylenir. Buna katılır mısınız?

ARABACIOĞLU: Ben Sağlık Bakanı olduğum dönemlerde de bu branşta sıkıntı vardı. Hatta Cengiz Topel Hastanesi’ nde haftanın belli günlerinde anestezist vardı. Hatta o dönemde hiç unutmuyorum bir anestezist doktor gelmişti Türkiye’den onu biz vatandaş yaptık. İhtiyaç olduğu için hatırlıyorum. Kendisini sözleşmeli olarak Cengiz Topel Hastanesi’nde çalıştırmıştık.

Her doktorun her kadrolu personelin görev ve yetkileri teşkilat şemalarında yazar. Bunun dışında o kişiden senin görev beklemen doğru değildir. Onu belirteyim. Anestezistin görev ve yetkileri de görev şemasında bellidir.