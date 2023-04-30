Bulutların antibiyotiğe dirençli bakterileri taşıdığı ortaya çıktı

Kanadalı ve Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip, bulutların antibiyotiğe dirençli bakterileri uzun mesafeler boyunca taşıdığını keşfetti.

Hakemli bilimsel dergi Science of The Total Environment’ta yayımlanan yeni bir makalede, bulut örneklerinde bulunan bakteriler incelendi ve bunlar arasında antibiyotiğe dirençli genler tespit edildi.

Örnekler, Eylül 2019 ve Ekim 2021 arasında Fransa’nın merkezindeki sönmüş bir yanardağ olan Puy de Dome zirvesinin tepesindeki bir atmosferik araştırma istasyonundan sağlanmıştı.

İstasyon çalışanları örnekleri deniz seviyesinden en az 1465 metre yükseklikten toplamıştı.

Örneklerin analizi, bulut suyunda mililitre başına ortalama 8 bin bakterinin bulunduğunu ortaya koydu.

Bu bakterilerde bakterilerde antibiyotiğe dirençli genlerin 29 alt tipi de tanımlandı.

Araştırmanın başyazarı Florent Rossi, “Bu bakteriler genellikle yaprakların, yani bitki örtüsünün yüzeyinde veya toprakta yaşar” diye konuştu:

Rüzgar tarafından atmosfere taşındıklarını ve bulutlarda yüksek irtifalara çıkarak dünya çapında uzun mesafeler kat edebildiklerini gördük.

Antibiyotik direnci, bakterilerin antibiyotiklere uzun süre maruz kalması ve bunlara karşı bağışıklık geliştirmesiyle ortaya çıkıyor.

İlaç direncinin yeni hastalıklarda önemli bir rol oynadığını ve insan sağlığı için büyük risk oluşturduğunu hatırlatan uzmanlar, özellikle boşa antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Zira ilaç direnci, birçok tehlikeli enfeskiyonun tedavisini zorlaştırıyor ve bazı durumlarda imkansız hale getirebiliyor.

Yeni çalışmada antibiyotiğe dirençli bakterilerin atmosferde yayılmasının insan sağlığı üzerindeki olası etkileri ele alınmadı.

Ancak tespit edilen organizmaların yüzde 5 ila yüzde 50’sinin enfekte etme yeteneği olduğu belirtildi.

“Atmosfer bakteriler için çok zor bir ortam ve bulduğumuzların çoğu, insanlara zarar verme olasılığı daha düşük olan çevresel bakterilerdi” diyen Rossi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani insanlar yağmurda yürüyüşe çıkmaktan korkmamalı.

Independent Türkçe, Science Alert, Medical Xpress

Derleyen: Çağla Üren