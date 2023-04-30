Paraguay’da devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Paraguay’da, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Paraguay’da 4 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi ve 17 bölgeye vali seçmek için oy kullanmaya başladı.

Ülkede, 13 adayın yer aldığı devlet başkanı seçimi yarışında anketlerde favori gösterilen Partido Colorado adayı Santiago Pena ile Yeni Paraguay için Ulusal Birlik adayı Efrain Alegre’nin isimleri öne çıkıyor.

Kazananın ilk turda belirleneceği seçimde en yüksek oyu alan aday Paraguay Devlet Başkanı olmaya hak kazanacak.

Seçimlerin güvenliği için 27 bin güvenlik gücü görev yapacak.