Activia PT Club Yarışmacı Takımı büyük bir başarıya imza attı
30 Nisan Pazar günü Lapta/Alsancak/Çamlıbel (Laç) Belediyesi Gökay Boğachan kültür merkezinde gerçekleşen, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunun düzenlemiş olduğu şampiyonada yer alan Activia PT Club Yarışmacı Takımı büyük bir başarıya imza attı.
Genç Erkekler Men Fizik +1.74
Bestami Alır Şampiyon
Büyük Erkekler Men Fizik -1.79
Serdar Çaka Şampiyon
Klasik Fizik
Davut Doğukan Ekici Şampiyon
Büyük Erkekler Men Fizik +1.82
Serhan Koçero 2.
Genç Erkekler Men Fizik +1.74
Derkan Güzeler 4.
Genç Erkekler Men Fizik -1.74
Abdurrahman Shebli 6.
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia