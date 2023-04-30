Activia PT Club Yarışmacı Takımı büyük bir başarıya imza attı

30 Nisan Pazar günü Lapta/Alsancak/Çamlıbel (Laç) Belediyesi Gökay Boğachan kültür merkezinde gerçekleşen, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunun düzenlemiş olduğu şampiyonada yer alan Activia PT Club Yarışmacı Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Genç Erkekler Men Fizik +1.74

Bestami Alır Şampiyon

Büyük Erkekler Men Fizik -1.79

Serdar Çaka Şampiyon

Klasik Fizik

Davut Doğukan Ekici Şampiyon

Büyük Erkekler Men Fizik +1.82

Serhan Koçero 2.

Genç Erkekler Men Fizik +1.74

Derkan Güzeler 4.

Genç Erkekler Men Fizik -1.74

Abdurrahman Shebli 6.