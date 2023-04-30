Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-1’le geçti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-1’le geçti

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-1’le geçti

Beşiktaş, Türkiye Futbol Süper Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele 3-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve uzatma bölümünde Vincent Aboubakar’dan geldi.

Galatasaray’ın maçtaki tek golünü 20. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonuçla son 10 maçta 8. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 65’e çıkararak zirve takibini sürdürdü. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray ise haftayı 70 puanla tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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