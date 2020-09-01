Bu güzellik paha biçilmez  

Akdeniz köyü sahilinde, 9. Kumdan Yaşama Etkinliği yapıldı. Minik carettalar kum zambaklarının arasından geçerek Akdeniz’e ulaştı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Akdeniz Köyü’nde Pazar günü 28 sivil toplum örgütünün desteğiyle 9. Kumdan Yaşama Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, KKTC’de en fazla Akdeniz köyünde bulunan Kum Zambaklarının tanıtılması, korunması ve deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkışının gözlemlenerek farkındalık yaratılması hedeflendi.

Akdeniz köyü, barındırdığı arkeolojik zenginlik, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve üreme alanı olan özel sahili, kum zambakları, çok sayıda flora türüne ev sahipliği yapan yürüyüş yolları ve yaşatılan Kıbrıs kültürü ile çok özel konuma sahip bir köy durumundadır.

Kuzey Kıbrıs Eko – Agro Turizm Federasyonu Başkanı Tarık Tarkan Bozalan yaptığı açıklamada, 30 Ağustos 2020 tarihinde, saat 19.00’da Akdeniz köyünde, kumdan Yaşama İnisiyatifi Adına, 9. Kumdan Yaşama Etkinliği kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Etkinlikte gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Kum Zambakları (Pancratium maritimum) ve Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia mydas) sunumları, kum zambaklarının fotoğrafçılar eşliğinde görüntülenmesi, Kral mezarlarına gezi, çocuklar için, yüz boyama ve uçurtma etkinlikleri, hatıra fotoğrafları, yavru deniz kaplumbağalarının denize bırakılması ve çeşitli aktiviteler ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Çok yararlı bir etkinlik olduğunu söyleyen Bozalan, bu gibi etkinlikleri yaparak farkındalık yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.