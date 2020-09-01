Okul öncesi eğitim yüz yüze yapılmalıdır fakat!

Okul öncesi kurumlarına devam eden 4 ve 5 yaş öğrencilerinin öğretimi problemli olacak. Öğretim online olsa da seyreltilmiş olsa da. Öncelikle veliler bu yaştaki çocuklarını okula gönderecekler mi, bunun kararını verecekler. Bir örnek: anne ve baba öğretmen aile 5 yaş çocuklarını risk nedeniyle önümüzdeki yıl okula göndermeme kararı aldılar. Bu karar bizce de doğru.

KKTC’de okul öncesi eğitim ne yazık ki 21. Yüzyılda hala daha ‘zorunlu eğitime’ dahil edilmemiştir. Bu nedenle aile bu yaş çocuklarını okula göndermediğinde ‘suç’ işlemiş sayılmıyor. Zaten devlet de okul öncesi eğitimi zorunlu yapmamış: diğer bir deyişle ‘önemli’ bir öğretim kademesi olarak görmemiş.

Halbuki bu köşenin takipçileri de bilecekler beyin araştırmaları, ilkokulun bile 4 yaşa çekilmesinin doğru olduğunu gösteren kanıtlar sunuyor. Merak edenler arşivden ilgili makaleleri okuyabilirler.

Eylül başında 4 ve 5 yaş için de ‘online’ öğretim hazırlıkları var. Bakanlık tarafından öğretmenlere yapılan açıklamalar bizlere iletiliyor.1 Eylül 14 Eylül tarihler arasında 4 ve 5 yaş da online eğitim yapacak.

Okuma yazmayı henüz öğrenmemiş, ayrıca bilgisayar okuryazarı olmayan öğrenciler ekrandan öğretimi nasıl takip edecek? KKTC covid-19 kapalı döneminde, anne-baba da evde idi. Eğer 1 Eylül’de anne-baba da evde olacak olsalar bir nebze 4 – 5 yaş çocuklarına yardımcı olabileceklerdi. Anne-baba işte olacağı 1 – 15 Eylül döneminde çocuklara kim yardımcı olacak?

Büyükanneleri ve büyükbabaları evde olan ve onlar da bilgisayar okuryazarı ise o çocuklar şanslı olacaklar. Onlar çocuklara yardımcı olabilecekler.

14 Eylül sonrası da yüz yüze öğretim de 4 – 5 yaş çocukları ve öğretmenleri ile yardımcı ablalar için çok riskli olacak. 14 Eylül sonrası ‘seyreltimiş’ yüz yüze öğretim yapılsa bile riskler hayli yüksek olacak.

Öncelikle bu yaş çocukların sürekli maske takma kuralına uymaları, içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle pek kolay olmayacak. Bu yaştaki çocuklar doğru ile yanlışı ayırt etmede zorluk yaşarlar. Maskeli mi işin doğrusu yoksa maskesiz mi? Maske gerçekten takmalı mıyım? Gibi soruların yanıtlarının doğrularını bulmada sorun yaşayabilirler.

Bu yaş çocuklar ‘sosyal mesafeyi’ nasıl koruyacaklar? Sınıfta kendisine ayrılan sırada nasıl sürekli oturacak? Arkadaşının yanına gitme isteğini nasıl frenleyecekler?

Özellikle 4 yaş çocukları tuvalet ihtiyacını gidermede yardımcı abladan destek alır. Peki o durumda sosyal mesafe nasıl korunacak?

Okul öncesi eğitimin online ya da yüz yüze olması da problemler taşımakta. Okul öncesi eğitimde fiziksel gelişim çok önemli. Büyük kas ve küçük kas eğitimi çok çok önemli. Literatürde okul öncesi dönemde en önemli gelişimin ‘fiziksel gelişim’ olduğu vurgulanır. Fiziksel gelişimi yerinde olan çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi de istenilen düzeye çıkarılabilir.

Öğrencilerin öğretmenleri ile fiziksel aktiviteler yapmaları okul öncesi eğitimde elzemdir. Makasla kağıt kesme, ip tırmanma, düzeyine göre çift ayakla sekerek gitme, yapıştırma, boyama, dans etme ve daha pek çok fiziksel aktive fiziksel gelişime katkı sağlar.

Tüm bu fiziksel aktivitelerin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin çocuklarla yakın teması sağlık açısından şart. Ayrıca yardımcı ablaların da yardımları gerekli. Tabii ki tüm bu yakın temaslar pandemi açısından sorun.

Okul öncesi eğitim en önemli eğitim kademesidir. Evde olanaksızlar içerisinde olan özellikle atl tabaka çocukları için inanılmaz zengin kültürel çevredir. Özellikle yoksulluk yaşayan öğrencilerin okulun zengin kültüründen yaralanması fiziksel, dil, sosyal ve bilişsel gelişim için avantajdır. Yoksulluk yaşayan çocukların diğer çocukları yakalamalarına olanak sağlar.

Sözün özü; okul öncesi eğitim yüz yüze yapılmalıdır. Bunun için tüm önlemler alınıp, yüz yüze eğitimin yeniden başlatılması şarttır. Aksi pek etkili bir eğitim olmaz.