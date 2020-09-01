Ekmek parası için ölümle dans

Başken Lefkoşa’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığında, iş güvenliği ve ilgili yasaları hiçe sayan işçi inşaatın tepesinde ölümle dans ediyor

Havadis Özel

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği bugün Başkent Lefkoşa’da şehrin göbeğindeki bir inşaatta işçi her hangi bir güvenlik önlemi alınmadan ölümle dans eder şekilde çalışıyor. İş güvenliği açısından başında kask, belinde sabit bir noktaya bağlı kemer olması gerekirken canını hiçe sayan işçi, yaklaşık 8 metre yükseklikte inşaatın kenarında çalışmaya devam ediyor.

Denetim yok

İş güvenliği açısından denetlenmesi gereken inşaatlarda her hangi bir denetim olmaması nedeniyle hem işveren hem de çalışan güvenlik kurallarını dikkate almıyor. Öte yandan hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması nedeniyle kırmızı alarm verilirken iş kazası riski yüksek inşaatlarda açık havada çalışılmaya normal olarak devam ediliyor.

Yasak arkadan geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Aşırı Sıcaklarda Dışarıda Çalışma Yasağı geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında , Bakanlık tarafından 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Ülkemizde mevsim normallerinin üstünde görülen hava sıcaklığı nedeniyle , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak, 31 Ağustos- 5 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan günlerde; 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirilmesini kararlaştırmıştır.

Karara göre; 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 5 Eylül Cumartesi gününe kadar; dışarıda çalışma saatleri : Sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirlenmiştir.

Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız , yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığımıza bağlı Alo 102 İhbar Hattı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabilecektir.

Gelen ihbarlar Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek , yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacaktır”