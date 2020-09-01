YALAN SÖYLEYEN B1R ADAY VAR

“İnsan ne yaparsa kendine yapar” sözünü ispat etmek için hiçbir masraftan kaçınmıyor cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar.

Gerçekleştirdiği peş peşe hatalarla oy kaybediyor ve rakiplerine avantajlar sağlıyor.

Rakiplerinin çok fazla bir efor sarf etmesine gerek bırakmadan adeta onlara yardımcı oluyor.

Ve sürekli köşeye sıkışıyor.

Sıkıştıkça da çeşitli bahaneler uyduruyor ve daha da kötüsü yalan söylemeye başladı.

Kıymet-i harbiyesi kendinden menkul bir tarikata gitti.

Belli ki bu işi UBP Lefkoşa ilçesi ayarladı.

Zaten ilçe başkanı da yaptığı açıklamada aksini söylemiyor.

Tarikat üyelerinin yayınladıkları videolarda da her şey açıkça görülüyor.

Önce Ersin Tatar tarikat üyelerine nutuk atıyor.

Anavatan-yavruvatan edebiyatından sonra sadede geliyor ve cumhurbaşkanı seçimine giriyor.

Sağın bölünmemesi gerektiğini , birleşmek gerektiğini söylüyor ve vurguluyor: “Bu işin ikinci turu da var.”

Sonra tartışmalı tarikat şeyhi söz alıyor ve geçmişte tarikat üyelerinin vatandaş yapılmamasından şikayet ediyor. Ersin Tatar’a övgüler düzüyor ve “inşallah sizi cumhurbaşkanı yapacağız” diyor.

Ardından Ersin Tatar için özel hazırlanmış zikir ayinine geçiliyor.

Tefler ve ilahiler eşliğinde “başbakanımızı cumhurbaşkanı eyle yarabbi” nidaları yükseliyor.

Tarikat üyeleri coşku içinde amin-amin diye bağırıyorlar.

Ve bu bağırtılar sosyal medyada o kadar çok tepki çekiyor ki, UBP Lefkoşa ilçesi “parti başkanımızın laik yapısından kimse şüphe duyamaz” diye hamasi açıklama yapılıyor.

Esas fecaat bugün sabah yandaş gazetenin manşetinde patlıyor.

Ersin Tatar’ı destekleme kararı veren baronların gazetesine konuşan Esrin Tatar “mahallede dolaşıyorduk, rastgele oradan geçiyorduk, davet ettiler içeri girdik” deyiveriyor.

Ve böylece yalan söyleyen B1R adayımızın olduğu ortaya çıkıyor.